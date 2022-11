EN DIRECT - France-Australie : les Bleus lancent leur quête d'une 3e étoile

Le plus dur, ce n'est pas réussir, c'est de durer. Et ce ne sont pas les statistiques qui vont contredire cet adage. Conserver sa couronne mondiale relève de la mission (presque) impossible. Dans l'histoire, seuls l'Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) l'ont fait. À l'heure d'entamer leur Mondial qatari, comme en 2018, contre l'Australie, mardi 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), les Bleus font face à un défi immense, doublé d'une malédiction. L'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018 ont tous été éliminés en phase de poules, quatre ans après avoir soulevé le trophée.

Un faux-départ contre les Socceroos, comme leurs aînés en 2002, face au Sénégal (0-1), pourrait réveiller quelques craintes chez l'équipe de France, qui a une cible dans le dos depuis 2018. Privés de leur Ballon d'Or Karim Benzema et d'autres cadres (Paul Pogba, N'Golo Kanté...), essentiels dans le sacre de Moscou, les champions du monde s'avancent, au Qatar, avec une équipe rajeunie, sans repères, mais pleine d'envie. L'envie de broder une troisième étoile sur le maillot frappé du Coq.