EN DIRECT - Demi-finale du mondial de handball : la France veut sa revanche contre la Suède

Mais en face, la Suède, championne d'Europe en titre, est en pleine confiance. Revenus sur le devant de la scène ces dernières années, les Scandinaves se sont surtout affirmé comme les bourreaux des espoirs tricolores. Lors des deux dernières confrontations, à chaque fois au stade des demi-finales, les "jaune et bleu" ont pris le dessus (32-26 au Mondial 2021, 34-33 à l'Euro 2022) sur les Français. Leur jeu, articulé autour d'un axe défensif costaud et de transitions rapides parfaitement exploitées, a de quoi causer d'énormes maux de tête à Guillaume Gille et ses joueurs. D'autant plus dans une Tele2 Arena de Stockholm chauffée à blanc. Toutefois, le forfait du maître à jouer suédois, Jim Gottfridsson, représente un véritable coup dur. Charge à l'équipe de France d'en profiter.