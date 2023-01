EN DIRECT - France-Danemark : les Bleus au sommet ? Suivez la finale du Mondial de hand

Les Bleus à la conquête d'une septième couronne. Deux jours après avoir brillamment vaincu l'hôte suédois, l'équipe de France affronte ce dimanche le Danemark (20h50 sur TF1 et MYTF1), à l'occasion de la finale du Championnat du monde de handball. Avec un objectif : faire de cette génération 2023 la digne successeuse des "Barjots" et des "Experts", sacrés à six reprises depuis 1995.