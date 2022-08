EN DIRECT - Tirage au sort Ligue des champions : quels adversaires pour le PSG et l'OM ?

EXCEPTIONS





Chaque poule sera composée d'une équipe de chacun des quatre chapeaux. Particularité, deux équipes d'un même pays ne peuvent pas être versées dans un même groupe. Par ailleurs, pour des questions de diffusion télévisée, certaines équipes ne peuvent pas jouer un même soir. Ainsi, si le PSG se retrouve dans les poules A, B, C ou D, alors l'OM jouera forcément dans les groupes E, F G ou H. Même chose pour le Bayern Munich et Dortmund, l'AC Milan et le Napoli, la Juventus et l'Inter, Francfort et Leipzig, Manchester City et Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham ou encore Porto et Benfica.