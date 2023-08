EN DIRECT - Ligue des champions : quels adversaires pour le PSG et le RC Lens ? Suivez le tirage au sort

Si les coéquipiers de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé possèdent largement les moyens de s'extraire de sa poule, c'est en revanche une montagne qui va se dresser devant Lens, de retour en C1 pour la première fois depuis 2007-2008 et donc placé dans le dernier chapeau. Surtout que la formation d'Elye Wahi est en mauvaise posture en championnat (15e) avec un seul point en trois matches, et qu'il doit apprendre à vivre sans leurs deux leaders techniques, le milieu Seko Fofana, exilé en Arabie Saoudite (Al-Nassr), et l'attaquant Loïs Openda, transféré à Leipzig.