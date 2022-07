EN DIRECT - Trophée des champions : un duel PSG-Nantes pour lancer la saison dans l'Hexagone

Surpris par le LOSC l'année dernière pour la première fois depuis 2013, les Parisiens visent un onzième titre dans cette compétition mettant aux prises les deux meilleures formations hexagonales de l'exercice précédent. Il faut "gagner, c'est un trophée. L'an dernier, on n'est pas arrivé à l'emporter. Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre, mais mieux on joue, plus on a de chances de l'emporter", a souligné l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, en conférence de presse.