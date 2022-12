EN DIRECT - Costa Rica-Allemagne : dernière chance pour la Mannschaft de se sauver

Renversée par le Japon en ouverture (1-2), la Mannschaft a fait preuve de caractère contre l'Espagne. Menée au score, elle a su revenir dans le match et décrocher un point qui pourrait faire toute la différence (1-1). Surtout, elle s'est rassurée avec une deuxième mi-temps de bien meilleure facture. Il n'en reste pas moins que les joueurs d'Hansi Flick n'ont toujours pas remporté le moindre match au Qatar et qu'un succès contre la bande à Keylor Navas est la condition "sine qua non" pour rester en vie dans cette Coupe du monde.