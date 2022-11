EN DIRECT - Liste de Deschamps pour la Coupe du monde 2022 : les dernières infos avant l'annonce au 20H de TF1

C'est un exercice imposé, un moment cathodique qui nous fait entrer de plain-pied dans la compétition. Ce mercredi 8 novembre, dans la grand-messe du 20H de TF1, Didier Deschamps communique les noms de la vingtaine de joueurs (jusqu'à 26) qui partiront avec lui au Qatar. La mission est simple : défendre le titre ramené en 2018 de Russie. Tout sauf une sinécure tant le groupe Bleu n'a plus grand-chose à voir avec les héros de l'épopée russe.

Le grognard Olivier Giroud devrait en être, lui qui marche sur l'eau avec l'AC Milan et a toujours été dévoué corps et âme à la cause nationale. Mais peut-il trouver sa place dans le puzzle offensif tricolore ? Karim Benzema, avec son Ballon d'or en poche et après un Euro abouti, devrait s'imposer comme le fer de lance de l'attaque tricolore avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps, malheureusement, n'est pas confronté qu'à des choix du roi. Les blessures (Pogba, Kanté) et les convalescences (Varane, Maignan, Kimpembe) sont venues complexifier l'équation.