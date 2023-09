EN DIRECT - France-Irlande : pour leur rentrée, les Bleus veulent se rapprocher de l'Euro

Les vice-champions du monde sont de retour. Ce jeudi 7 septembre, sur la pelouse du Parc des Princes (20h45 en direct sur TF1 et MYTF1), l'équipe de France fait sa rentrée et va tenter de réaliser la passe de cinq dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Face à de valeureux irlandais qui avaient largement tenu tête aux Bleus au match aller (0-1), les hommes de Didier Deschamps connaissent l'enjeu : une victoire et ils seraient (quasiment) qualifiés pour le championnat d'Europe, organisé en juin prochain en Allemagne.