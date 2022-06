EN DIRECT - Autriche-France : les Bleus doivent réagir après deux déconvenues

À plus court terme, prendre les trois points est obligatoire pour encore espérer une qualification au "final four" de la Ligue des nations. Alors que seul le premier de chaque groupe composte son billet pour la phase finale, les tricolores (1 point) comptent déjà plusieurs longueurs de retard sur leur adversaire du soir, l'Autriche (3 points), et le Danemark (6 points). Ils n'ont donc plus entièrement leur destin entre leurs mains et déjà plus le droit à l'erreur. "On va tout faire pour penser à gagner" contre l'Autriche, mais "ça reste aussi des matches de préparation" pour le Mondial, a tempéré Didier Deschamps.

Pour ce double objectif, "DD" devrait, de nouveau, faire largement tourner par rapport à la dernière rencontre. La fatigue en cette fin de saison impose, en effet, au technicien d'effectuer "beaucoup de changements". Laissés au repos à Split, Karim Benzema, Théo Hernandez et Coman devraient faire leur retour dans le onze. Aurélien Tchouaméni devrait, lui, enchaîner une troisième titularisation de rang.