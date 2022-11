EN DIRECT - Pays de Galles-Angleterre : les "Three Lions" visent la première place de leur groupe

Repartir de l'avant. Impressionnante (et sans pitié) lors de son premier match contre l'Iran (6-2), l'Angleterre a quelque peu déçu contre les États-Unis. Inoffensifs et pas franchement séduisants, les Three Lions n'ont pas trouvé la faille dans le bloc américain, bien organisé (0-0). Toujours en tête du groupe B, avec 4 points, ils veulent désormais officiellement valider leur billet pour les huitièmes de finale.