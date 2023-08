EN DIRECT - France-Écosse : un 2e test-match aux saveurs de revanche pour les coéquipiers de Dupont

Pendant cette semaine au "camping" de Capbreton, les Bleus n'ont pas cédé au farniente. Il y avait du pain sur planche après la défaite ramenée d'Écosse une semaine plus tôt. Ce samedi, à partir de 20h50 sur TF1 et myTF1, les Bleus se remettent donc au travail et n'ambitionnent rien de moins qu'une victoire dans la revanche du test-match perdu une semaine plus tôt à Murrayfield (25-21)."On a commencé dès les premières semaines en mettant un très fort accent sur la préparation physique. Le rugby était un peu secondaire, prévient le capitaine du XV de France, bien décidé à effacer des tablettes la 2e période manquée par ses coéquipiers la semaine passée. Là, on entre dans le vif du sujet depuis quinze jours. Ça va être le premier match de préparation pour pas mal d'entre nous."