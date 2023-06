EN IMAGES - 24 heures du Mans : LeBron James, la star XXL du basket américain, pour donner le départ

Un départ de choix pour une édition historique. Samedi 10 juin, le quadruple champion de NBA LeBron James donne le départ de la 93ᵉ édition des 24 Heures du Mans, dans la Sarthe. Une édition d'autant plus important pour l'histoire de la mythique course qu'elle marque les 100 ans de la création de l'épreuve. L'annonce a été faite quelques jours seulement avant le début de la course, par l'Automobile club de l'Ouest (ACO) qui organise cette course automobile française mythique.