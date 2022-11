EN IMAGES - Coupe du monde 2022 : découvrez l'étonnant stade 974, l'enceinte de France-Danemark

Construit à partir de conteneurs maritimes aux couleurs vives et présenté comme démontable pour pouvoir être réutilisé ailleurs, le stade 974 doit son nom à l'indicatif téléphonique du Qatar, mais aussi au nombre de conteneurs maritimes ayant été utilisés pour construire cette enceinte principalement faite à partir d'acier recyclé, selon l'organisation qatarie. Idéalement située face à la "skyline" colorée de Doha et près du musée national du Qatar, conçu par l'architecte français Jean Nouvel, elle se veut un "écho" au port également proche et à l'histoire industrielle du quartier où elle est située.

Ce stade de 40.000 places est surtout mis en avant par l'organisation comme un geste écologique, en réponse aux nombreuses critiques visant l'impact climatique de cette Coupe du monde, déplacée en fin d'année civile pour échapper aux trop grosses chaleurs, mais dont sept des huit stades ont été construits spécialement pour le tournoi : ses tribunes ont été conçues pour être ventilées naturellement.

Découvrez-le en images :