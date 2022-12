EN IMAGES - Coupe du monde : découvrez le Lusail Stadium, l'enceinte d'Argentine-Croatie (et de la finale)

C'est le plus grand stade de cette Coupe du monde. Ce mardi 13 décembre (20h sur TF1 et TF1info), l'Argentine et la Croatie s'affrontent au Lusail Stadium à l'occasion de la première demi-finale du Mondial, avec comme objectif d'y revenir cinq jours plus tard. Cette enceinte de 88.966 places flambant neuve accueillera la finale de la compétition, dimanche 18 décembre (16h sur TF1). Avant de se projeter sur le bouquet final du tournoi, les coéquipiers de Messi et ceux de Modric vont livrer bataille aux portes du désert.