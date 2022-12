EN IMAGES - Coupe du monde : découvrez le stade Al-Bayt, l'enceinte d'Angleterre-France

Cinquième match pour les Bleus dans cette Coupe du monde, et cinquième enceinte différente. Avant d'affronter l'Angleterre pour une place en demi-finale du Mondial (samedi à 20h sur TF1 et TF1info), l'équipe de France va découvrir le stade Al-Bayt, situé à Al-Khor, au nord de Doha. Deuxième plus grand de la compétition avec 68.895 places, ce stade va rappeler de bons souvenirs aux Three Lions : c'est ici que les Anglais ont vaincu le Sénégal (3-0), en huitièmes de finale.

Édifié à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, ce stade difficile d'accès pour les supporters (seulement par bus ou par taxi) a été construit en forme de tente de bédouins. C'est notamment lui qui a accueilli le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur (0-2), et ce sera le lieu de la demi-finale du vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et la France.

Découvrez le stade Al-Bayt en images :