EN IMAGES - Coupe du monde : découvrez le stade Al-Bayt, l'enceinte de la demie France-Maroc

Outre l'Angleterre-France et le match d'ouverture, le stade Al-Bayt a déjà accueilli six autres rencontres de ce Mondial : Maroc-Croatie (0-0), Angleterre-États-Unis (0-0), Espagne-Allemagne (1-1), Pays-Bas-Qatar (2-0), Costa Rica-Allemagne (2-4) et Angleterre-Sénégal (3-0).