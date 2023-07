EN IMAGES - Tour de France 2023 : Thibaut Pinot fait ses adieux à la Grande Boucle dans une ambiance survoltée

Mégaphone dans une main, fusée éclairante dans l'autre, son ami de toujours Arthur Vichot, double champion de France (2013 et 2016) et retiré du peloton depuis 2020, y a joué les capos ultra. Dans la foule en furie, les chants à la gloire du troisième du Tour de France 2014 ont fusé, alternant entre les "Chalala lala la, Thibaut Pinot" et les "Olélé, olala, qui ne saute pas n'est pour Thibaut".