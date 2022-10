EN IMAGES - Coupe du monde 2022 : le premier paquebot au GNL va servir d'hôtel flottant au Qatar

Les organisateurs "envisageaient de construire des hôtels, mais de toute évidence, ce n'est que pour une saison", a justifié à l'AFP Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières. "Ils ont donc cherché des navires de croisière pour se substituer aux hôtels, parce que nous pouvons proposer de nombreuses chambres." Et le MSC World Europa ne sera pas le seul paquebot à jeter l'encre au large de l'Émirat. "Nous avons affrété deux navires au Qatar et à la Fifa", a annoncé Patrick Pourbaix, directeur général France chez le croisiériste. "Les deux premières semaines, les bateaux sont complets, à tel point même qu'on a mis en place un troisième bateau, plus petit, qui va venir compléter l'offre." Toujours plus loin dans la démesure.