EN IMAGES - Le vibrant hommage du Parc des Princes à Marco Verratti, transféré au Qatar

Alors que le PSG et Nice commençaient l'échauffement avant le match d'ouverture de la 5ᵉ journée de Ligue 1, c'est entouré de sa femme et de ses deux fils que Verratti est entré, tout de noir vêtu, dans l'antre du Parc. "Le plus titré des joueurs parisiens", comme l'a présenté le speaker du stade, a d'abord écouté des messages vidéo de ses anciens partenaires, avec qui il a notamment remporté neuf titres de champions et trois Coupes de France.

Blaise Matuidi, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva ont successivement salué leur "grand ami" et l'ont remercié pour ce qu'il avait fait pour le club.