EN IMAGES - Himalaya : le parapentiste Pierre Carter s'élance de l’Everest

Le quinquagénaire sud-africain a toujours été passionné de sports de montagne. Durant son adolescence, il a commencé par pratiquer l’escalade, puis s’est rapidement tourné vers le parapente. Grâce à son sport, il a multiplié les exploits. Depuis 2005, il a décollé de six des plus hauts sommets des différents continents comme : l’Aconcagua en Argentine (6959m), le Kilimandjaro en Tanzanie (5895m), l’Elbrus en Russie (5642m), la pyramide de Carstens en Jaya Iranien(4884m) et le Mont Kosciusk en Australie (3724m). Ses nombreuses prouesses font de lui un des parapentistes les plus reconnus de la planète.