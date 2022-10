EN IMAGES - Paris 2024 : la place de la Concorde, écrin de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques

Une fête en plein cœur de Paris. À l'instar du défilé inédit sur la Seine pour les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques va aussi casser les codes. Le 28 août 2024, les 184 délégations déambuleront sur l'avenue des Champs-Élysées et la place de la Concorde, a annoncé, jeudi 20 octobre, le Comité d'organisation (Cojop). "Paris 2024 a souhaité offrir une fenêtre d'exposition inédite sur les exploits des athlètes paralympiques et les valeurs qu'ils incarnent", a indiqué son président Tony Estanguet, "en organisant la première cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques hors d'un stade".

"C'était important de marquer un grand coup", a ajouté l'ancien kayakiste multi-médaillé d'or aux JO, au cours du point presse, qui a pour volonté de rendre "les Jeux les plus inclusifs possibles", avec "11 jours de compétitions (paralympiques) qui doivent changer le monde". "On a envie de réveiller les Français. J'ai pris une claque monumentale quand j'ai assisté à mes premiers Jeux paralympiques. On a envie que les Jeux de Paris 2024 fassent date. Cela doit commencer par une cérémonie d'ouverture extraordinaire sur une des plus belles places de Paris et peut être même sur la plus belle avenue du monde."