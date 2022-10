EN IMAGES - Regardez où l'Arabie saoudite compte faire skier les athlètes des Jeux asiatiques d'hiver

Vient enfin "Trojena", le secteur le plus ambitieux de cette utopie, qui doit être achevée en 2026. C'est là, dans cette région montagneuse et aride, où la neige ne tombe pas en abondance, que vont skier les athlètes des Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Sur les pentes du monts de Madian, où "les températures descendent en dessous de zéro degré en hiver et sont généralement inférieurs de 10 degrés tout au long de l'année", assurent les promoteurs, est en train d'être construite la toute première station de ski en plein air de la région du Golfe. Décrite comme haut de gamme et éco-responsable, elle offrira des pistes ouvertes toute l'année, à plus de 2000 mètres d'altitude, aux 700.000 visiteurs et 7000 résidents permanents attendus d'ici à 2030.