ENQUÊTE - JO de Paris 2024 : comment sécuriser le plus grand chantier d'Europe

Le futur village olympique compte jusqu'à 37 grues simultanément, sur une surface totale équivalant à 70 terrains de football. 3.500 personnes travaillent sur ce chantier titanesque. Et l'accès au lieu est particulièrement filtré : quiconque veut y entrer doit présenter un badge visiteur, qui n'est accordé qu'à des personnes dont l'identité est vérifiée. "L'idée, c'est la traçabilité", explique Yann Krysinski, le porte-parole de la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On sait qui entre, et qui est présent sur chaque chantier", poursuit-il, et "en cas d'incident ou d'évènement, on est capable de remettre immédiatement ce fichier aux forces de l'ordre".