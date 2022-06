Équipe de France : à la veille du match face à la Croatie, N’Golo Kanté et Lucas Hernandez quittent le rassemblement

Malheureusement pour Kanté, les jours se suivent et se rassemblent. En septembre dernier, le joueur de Chelsea était blessé à l’aine puis il a été testé positif au Covid-19 au mois d’octobre, quelques jours avant le final four de la précédente édition de la Ligue des nations. À la fin du mois de novembre, le milieu de Chelsea a été blessé au genou et il avait manqué plusieurs semaines de compétition.

Dans la liste de Didier Deschamps pour le début de cette Ligue des nations, Kanté a déjà raté les deux derniers matchs des Bleus. Son absence s'ajoutant à celle de Paul Pogba ont permis à des remplaçants de s'exprimer : en Croatie (1-1) et en Autriche, notamment le Monégasque Aurélien Tchouaméni et deux Marseillais, Boubacar Kamara et Matteo Guendouzi ont pu faire leurs preuves.