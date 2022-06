France-Croatie : la défense bleue, un édifice encore en chantier

Dès lors, les Bleus ont changé de système tactique, adoptant sur la durée un 3-4-1-2 qui permet de mettre le trio offensif Griezmann-Mbappé-Benzema dans les meilleures dispositions. Mais de l'autre côté du terrain, la défense française n'a, elle, pas retrouvé de couleurs. Des difficultés dans la profondeur, quand le porteur de balle n'est pas suffisamment cadré, ont notamment été identifiées.

Conséquence directe, les Français ont encaissé 8 buts en 10 matchs depuis la déception de Bucarest (soit 0,8 but par match), dont trois en deux matchs lors de la phase finale de la Ligue des nations (2 contre la Belgique, 1 contre l'Espagne). C'est beaucoup plus que la moyenne observée entre la fin de la Coupe du monde 2018 et l’avant-Euro (19 buts encaissés en 30 matches sur cette période, soit 0,63 but par match).