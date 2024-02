Équipe de France : Hervé Renard s'explique après son vrai-faux départ en Côte d'Ivoire

En conférence de presse ce mercredi pour présenter le groupe de joueuses retenues pour le "Final four" de la Ligue des nations, Hervé Renard est revenu sur les rumeurs qui l'envoyaient du côté de la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des Bleues reconnaît "avoir été contacté" mais n'avoir voulu "offenser" personne.

Hervé Renard fait son mea culpa. Pressenti pendant un temps pour prendre la tête de la sélection masculine de la Côte d'Ivoire pour la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, après le limogeage de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur a tenu à clarifier sa position. "Il ne faut pas inverser les rôles, j'ai été contacté" par la fédération ivoirienne, affirme-t-il. "J'ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur, j'ai vécu une aventure exceptionnelle avec la Côte d'Ivoire en 2015 et les challenges font partie de ma carrière qui est un peu chaotique, différente de celle de beaucoup d'autres", ajoute-t-il.

Finalement, les deux fédérations française et ivoirienne ne sont pas parvenues à se mettre d'accord autour d'un prêt de courte durée inédit du sélectionneur des Bleues aux Éléphants, ce qui n'a pas empêché ces derniers d'être finalement sacrés.

À la tête des Bleues, oui mais pour combien de temps ?

Interrogé sur l'impact possible sur son groupe de ces tractations, l'ancien coach de Lille et Sochaux "ne pense pas avoir offensé qui que ce soit". "C'est bizarre qu'on pense à se mettre des limites, des barrières. Je suis entièrement avec cette équipe de France féminine", assure-t-il. "C'est obligatoire. Quand vous êtes en déplacement et que vous avez un souci avec votre femme à distance, quand vous rentrez, vous êtes bien obligé de vous asseoir et de faire le point, de donner une explication rationnelle et concrète. C'est ce que je vais faire avec les joueuses", explique-t-il encore, à un peu plus d'une semaine de la demi-finale de la Ligue des nations contre l'Allemagne (le 23 février, 21h).

En revanche, le sélectionneur tricolore laisse planer le doute sur son avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en août 2024, soit jusqu'aux Jeux olympiques. "On verra bien ce qui se passera. On m'a répété des choses qui ont été dites... Il y a beaucoup de gens qui parlent à ma place, souvent. En six mois, je ne sais pas ce qu'il peut se passer dans la vie et dans le football, on verra bien", glisse-t-il.

À noter que, concernant le nom des joueuses retenues, Delphine Cascarino (56 sélections), blessée au genou droit en mai dernier, fait son retour dans le groupe. En revanche, la capitaine Wendie Renard, touchée à la cuisse, et la jeune Vicki Becho, pourtant du voyage lors de la dernière Coupe du monde, sont absentes.