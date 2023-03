Équipe de France féminine : Corinne Diacre fixée sur son avenir ce jeudi

Pour rappel, en amont de cette échéance, un groupe de membres du Comex - composé de Laura Georges, Aline Rieira, Jean-Michel Aulas et Marc Keller - ont été missionnés pour faire un tour d'horizon de la situation et auditionner les différentes parties. L'issue ne fait toutefois que peu de doute. "JMA", président de l'Olympique Lyonnais, s'est dit favorable à un départ de Diacre et il semble très probable qu'il soit suivi par les autres membres de la plus haute instance du football français, indique L'Équipe. Une semaine après le départ de Noël Le Graët de la FFF, c'est donc une autre page qui devrait se tourner. L'ancienne entraîneuse du Clermont Foot occupe, en effet, le poste depuis août 2017.