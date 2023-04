"Nouvelle ère" : découvrez les maillots des Bleues pour la Coupe du monde 2023

Pour le premier, le motif floral plus osé de la tunique utilisée lors du dernier Euro laisse sa place à un graphique ondulé plus discret. Des bandes tricolores sont visibles au bout des manches. Cette tenue "s'inspire des années folles, lorsque les premières footballeuses françaises portaient des maillots bleu clair et lilas, et avaient attiré une foule massive (25.000) lors de leur match historique contre l'Angleterre, le 30 avril 1920", explique la Fédération.

Le second équipement opte pour un blanc sobre, orné de quelques motifs légèrement rosés. Ces symboles "rappellent l'art de l'orphisme, mouvement artistique (version abstraite et moderne du cubisme) popularisé dans les années 20", assure la "triple F". "Le motif est découpé en formes hexagonales, symbolisant la forme du pays", ajoute-t-elle. Là encore, le bout des manches est travaillée avec des ornements bleus, blancs et rouges.

À noter que Nike ne prévoit pas de short blanc. Il s'agit d'un signe fort après les revendications de certaines joueuses lors du dernier Euro. Les Anglaises avaient ainsi réclamé de ne plus porter de short blanc en raison de leurs menstruations.