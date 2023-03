Équipe de France : fin de partie pour la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, démise de ses fonctions

Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) fait une nouvelle victime. Acculée depuis la fronde d'une partie des cadres des Bleues, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, ont décidé ce jeudi 9 mars les dirigeants de la FFF. En poste depuis 2017 sans avoir remporté le moindre trophée majeur, l'ancienne coach de Clermont a été démise de ses fonctions, à quatre mois et demi de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.