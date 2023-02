Équipe de France féminine : l'avenir de Corinne Diacre tranché "dans un délai très court"

L'ancienne technicienne du Clermont Foot a, malgré tout, encore quelques soutiens au sein de la plus haute instance du football hexagonal. "De l'extérieur, j'ai plutôt l'impression que Corinne Diacre est une femme intègre, une femme juste, travailleuse, qui a beaucoup de mérite", juge Vincent Labrune. "J'entends les messages d'un certain nombre de joueuses. On n'est pas dans la république des joueuses mais on entend les messages", souligne le président de la Ligue masculine (LFP).

À cinq mois du Mondial en Océanie, l'équipe de France féminine vit la plus grosse crise de son histoire. À mots couverts et sans jamais citer nommément Diacre, les joueuses contestataires épinglent son management, parfois jugé autoritaire et éloigné des standards du haut niveau.