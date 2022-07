Et maintenant, quand reverra-t-on les Bleues ?

Corinne Diacre, en fin de contrat, devrait rester sur le banc de l'équipe de France pour ces deux échéances. Le président de la fédération française, Noël Le Graët, a, en tout cas, poussé en ce sens ce mercredi. "Je vais la voir le plus vite possible. [...] Je l'ai quand même soutenue dans des périodes où il n'y avait pas grand-monde pour la soutenir. Aujourd'hui, il y a des résultats qui sont plutôt positifs, je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrais pas à nouveau", a-t-il lancé. "Il faut qu'elle ait envie de continuer. Il y a la Coupe du monde (en 2023) bientôt et les JO à Paris (en 2024), j'y tiens vraiment", ajoute-t-il, estimant l'équipe de France "sur la bonne pente". "Ç'a été plus dur, mais on progresse. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas un accord", conclut le dirigeant.