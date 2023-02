Football : les Bleues pourront-elles voyager avec leurs bébés au Mondial 2023 ?

Un pas de plus vers l'inclusion des jeunes mamans. Mercredi 8 février, en conférence de presse, Corinne Diacre a dévoilé sa liste des 26 joueuses amenées à affronter le Danemark, l'Uruguay et la Norvège, entre le 15 et le 21 février lors du Tournoi de France, une épreuve amicale disputée à Laval et Angers.

Elle a notamment évoqué le cas d'Amel Majri, ancienne cadre de l'équipe qui a repris la compétition avec Lyon après une grave blessure à un genou et la naissance d'une petite fille.