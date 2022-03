Équipe de France : Kylian Mbappé aurait refusé de participer aux opérations marketing

Nouveau coup de tonnerre à Clairefontaine. Après les absences de Benjamin Pavard, N'Golo Kanté et Karim Benzema, c’est au tour de Kylian Mbappé de faire parler de lui, mais pour une tout autre raison. Ce mardi 22 mars, les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars) devaient se plier à l’exercice habituel des shootings photos ou vidéo pour les marques et les entreprises partenaires de l’équipe de France de football.