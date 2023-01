Hugo Lloris prend sa retraite internationale : découvrez l'entretien intégral du joueur le plus capé de l'histoire des Bleus

C'est une page, longue et étoffée, qui se tourne chez les Bleus. Ce lundi, Hugo Lloris a expliqué dans le 20H de TF1 les raisons qui, à 36 ans, le conduisent à rendre la tunique frappée du Coq surmonté de deux étoiles. "J’ai pu peser le pour et le contre et j’ai fini par prendre cette décision qui est difficile, mais importante dans ma carrière et dans ma vie".

International depuis 2008, Lloris s'est vu confier le brassard par Laurent Blanc, qui avait succédé à Raymond Domenech après le fiasco Knysna en 2010. L'actuel sélectionneur Didier Deschamps a fait de ce joueur travailleur, un homme de base de l'équipe de France, avec en point d'orgue une finale d'Euro en 2016, le titre mondial en 2018 et une nouvelle finale en Coupe du monde le 18 décembre dernier, perdue contre l'Argentine aux tirs au but. Cette retraite, elle "était au fond de [lui] depuis un petit moment" et l'envie de raccrocher "s’est accentué pendant la Coupe du monde", explique le natif de Nice au micro de notre équipe.