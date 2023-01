"C'était au fond de moi depuis un petit moment" : sur TF1, Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

"C’était quelque chose qui était au fond de moi depuis un petit moment et qui s’est accentué pendant la compétition, explique le natif de Nice. Il est vrai qu'une fois les émotions passées, et les idées au clair, j’ai pu peser le pour et le contre et j’ai fini par prendre cette décision qui est difficile, mais importante dans ma carrière et dans ma vie".