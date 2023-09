Scandale du baiser forcé : Rubiales affirme qu'il continuera à se défendre "pour prouver la vérité"

Il veut "prouver sa vérité". Luis Rubiales, dans la tourmente après avoir imposé un baiser à la championne du monde Jenni Hermoso, est sorti de son silence ce vendredi, affirmant qu'il allait continuer à se défendre. Malgré un étau qui se resserre : une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre.

"Je continue à faire confiance à l'indépendance des instances où cette question doit être résolue, malgré le fait que les pressions politiques et celles de certains médias sont aussi intéressées que brutales et que les informations sur ce sujet font l'objet d'une multitude de manipulations, de mensonges et de censures", a dénoncé le président de la fédération espagnole dans un communiqué publié par le journal El Mundo.