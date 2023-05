Esport : l'équipe française Vitality remporte une victoire historique à Bercy

"Les étoiles se sont alignées et ça y est, on tient notre France 98." Après la victoire de l'équipe française Vitality, a remporté dimanche à Bercy le Major de Counter-Strike, compétition phare de l'esport, son co-fondateur Nicolas Maurer a laissé éclater sa joie. Pour la première fois de son histoire, l'écurie parisienne, numéro 1 mondial, a terminé première de l'ultime tournoi d'envergure sur le célèbre jeu de tir, avant la sortie d'une suite cet été. Une victoire célébrée devant 12.000 fans déchainés.

Le club parisien, emmené par son capitaine Dan "apEX" Madesclaire et la superstar Mathieu "ZywOo" Herbaut, a dominé les Allemands de la GamerLegion (16-6, 16-13). "L'année dernière a été très difficile pour nous, mais on s'était fixé comme objectif de gagner ce Major à la maison, on y a cru jusqu'au bout et ça y est on l'a fait", a exulté "apEX", 30 ans et vétéran de l'équipe, après avoir versé quelques larmes en enlaçant ses coéquipiers.