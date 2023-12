Le contrat de tous les records : Shohei Ohtani, le sportif qui valait 700 millions de dollars

Phénomène de la MLB, Shohei Ohtani a paraphé un contrat record de 700 millions de dollars sur dix ans, l'un des contrats les plus lucratifs dans l'histoire du sport. La superstar japonaise du baseball, désormais liée aux Los Angeles Dodgers pour la décennie à venir, devient le sportif le mieux payé tous sports américains confondus. Il percevra toutefois la quasi-totalité de ses émoluments à la fin de son contrat.

700 millions de dollars sur dix ans. Voilà le contrat pharaonique, l'un des plus lucratifs de l'histoire du sport, décroché par Shohei Ohtani. Vous ne le connaissez pas ? Et pourtant, à 29 ans, l'athlète japonais est une superstar outre-Atlantique. Il n'est ni un ponte de la NBA, la prestigieuse Ligue de basket-ball, ni une sommité de la NFL, la plus grande association de football américain. Lui excelle dans une autre organisation majeure, la MLB, comprenez le baseball, où son talent à la batte comme au lancer lui a valu d'être comparé au légendaire Babe Ruth, reconnu comme le plus grand joueur de tous les temps.

Un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique Son agent, Nez Balelo

Après cinq saisons aux Los Angeles Angels, avec qui il a été élu, en 2021 et 2023, meilleur joueur de l'American League - une des deux Ligues qui composent la MLB -, à chaque fois à l'unanimité, du jamais vu, Shohei Ohtani avait l'embarras du choix. Agent libre, c'est-à-dire libre de signer là où bon lui semble, il a reçu des marques d'intérêt de la part des New York Yankees, des Chicago Cubs, des San Francisco Giants et, surtout, des Toronto Blue Jays, qui croyaient avoir conclu l'affaire. Mais sa décision s'est portée sur l'autre franchise de LA, les Dodgers, qui lui a offert un pont d'or de 700 millions de dollars, soit 638 millions d'euros, sur dix ans. "Un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique", a salué son agent Nez Balelo.

Cet accord hors normes rend désuet le bail record de Mike Trout, considéré jusqu'alors comme le plus gros contrat de l'histoire de la MLB, et même pendant un temps du sport américain. Le champ centre des Angels s'était assuré, au moment de sa signature en 2019, la somme de 430 millions de dollars, soit 379 millions d'euros, sur 12 ans. Un montant presque doublé par son ex-coéquipier. En signant aux Dodgers, Shohei Ohtani a réussi "le coup du siècle" en devenant le détenteur du contrat le plus lucratif de l'histoire, tous sports confondus, aux États-Unis. Et ce, à la fois par an et sur la durée.

Pourquoi vaut-il autant ?

Son salaire annuel, qui atteint 70 millions de dollars, n'est sans commune mesure avec ceux du meneur des Golden State Warriors Stephen Curry ou du quarterback des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (52 millions). Seuls les footballeurs Cristiano Ronaldo (536 millions pour un contrat de deux ans et demi, 214,5 millions de dollars par saison) et Karim Benzema (436 millions pour un contrat deux saisons, 214,5 millions de dollars par an), partis s'exiler en Arabie saoudite pour finir leur carrière, et le boxeur mexicain Canelo Alvarez (73 millions de dollars) touchent plus que lui à l'année.

Mais qu'a-t-il de si exceptionnel pour valoir si cher ? Si, en Europe, le baseball demeure confidentiel, suivi par quelques passionnés, aux États-Unis et en Asie, ce sport est élevé au rang de religion. Au Japon, d'où Ohtani est originaire, tous les enfants y jouent dès le plus jeune âge et s'y adonnent tous les week-ends. Une pratique à outrance qui a permis à Shohei de se révéler. Premier choix des Hokkaido Nippon Ham Fighters en 2012, il fait ses gammes dans la Nippon Professional Baseball (NPB). Détenteur du record du lancer le plus rapide de l'histoire (165 km/h), il est honoré en 2016 du titre de meilleur joueur.

Shohei Ohtani, à la fois lanceur et frappeur. - EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Superstar au "pays du Soleil levant", il suscite la convoitise de la MLB, qu'il rejoint en 2018 en s'engageant avec les Los Angeles Angels. Le natif d'Ōshū, déjà qualifié de "Babe Ruth japonais", fait tout de suite sensation. Il devient le premier joueur depuis l'ancienne gloire des Red Sox de Boston et des New York Yankees en 1919 à jouer à la fois comme lanceur et frappeur. La suite est tout aussi impressionnante. En 701 matchs en carrière, le droitier compile 171 home run (un coup qui permet de passer toutes les bases), 437 points produits (RBI) et 86 buts volés. "C'est sans doute le joueur le plus talentueux ayant jamais joué à ce jeu", a salué, jeudi 14 décembre, le président des opérations des Dodgers, Andrew Friedman, lors de sa présentation officielle.

Un contrat au montage particulier

Et ce ne sont pas son inexpérience en play-offs, lui qui n'a jamais participé à une série éliminatoires en MLB, ou ses blessures au coude qui ont refroidi la franchise dont Magic Johnson, l'ancienne star des Lakers, est copropriétaire. Car, même s'il ne pourra évoluer comme lanceur en 2024, le temps de lui permettre de retrouver toutes ses facultés, les Dodgers ont compris, qu'outre son apport sportif indéniable, ils sont assis sur une montagne de dollars grâce à Shohei Ohtani. Billetterie, merchandising, sponsoring... : tous les ans, ce sont des dizaines de millions qui vont entrer dans les caisses.

Des billets verts dont l'étoile japonaise va aussi voir la couleur. Mais en différé. Comme révélé par The Athletic et confirmé par la direction des Dodgers, Ohtani a opté pour un montage ingénieux, permis par la convention collective de la MLB. Sur les 70 millions de dollars qu'il doit toucher annuellement, il a convenu de n'en recevoir que 2 par an. Soit sur dix ans, 20 des 700 millions prévus dans son contrat. Le but recherché : ne pas couler la franchise californienne économiquement et, de fait, lui permettre de conserver une flexibilité financière afin de présenter une équipe très compétitive sur le terrain.

"Je me suis dit que si je pouvais reporter autant d'argent, que si ça aidait les Dodgers à recruter de meilleurs joueurs et à former une meilleure équipe, ça en valait la peine", a justifié celui qu'on qualifie déjà de "légende vivante" du baseball. Il faut dire que, financièrement, Shohei Ohtani ne sera pas dans le besoin. On estime ses revenus liés à ses partenariats à plus de 40 millions de dollars par an. De quoi attendre sereinement les 680 millions restants, qui lui seront versés à partir de 2034. Soit 75 millions de dollars par an, jusqu'en 2043. Une jolie pension de retraite en perspective.