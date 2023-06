Les Denver Nuggets champions de NBA pour la première fois, Nikola Jokic MVP des Finales

Malgré ce contretemps, Denver ne perd pas espoir. Dans un monde où l'urgence prime souvent, le propriétaire Stan Kroenke, déjà champion en NFL avec les Los Angeles Rams et en NHL avec le Colorado Avalanche, opte lui pour la patience. "L'année prochaine, si nous recrutons de bons éléments, et si nous sommes en bonne santé, nous redeviendrons un vrai prétendant", martèle alors le coach Malone. Et ses prédictions se réalisent : à l'intersaison, Kentavious Caldwell-Pope, champion 2020 avec les Lakers, et Bruce Brown rejoignent le Colorado, tandis que Jamal Murray et Michael Porter Jr, qui étaient en-dedans, reviennent plus forts.

Avec eux, la franchise, tractée par Nikola Jokic, double MVP en titre de la saison régulière, balaie tout à l'Ouest. La montée en puissance des Nuggets se confirme en play-offs, lorsqu'ils accrochent successivement à leur tableau de chasse les Timberwolwes, les Suns et les Lakers jusqu'à triompher du Heat en finale, avec un match 3 historique pour le duo Jokic-Murray, un triple-double chacun à plus de 30 points. "J'ai une nouvelle pour tout le monde : nous ne nous contentons pas d'un titre ! Nous en voulons plus !", a lancé Michael Malone, pour qui le collectif prime sur l'individu. "Nous avons gagné ensemble", a souligné Nikola Jokic, refusant de tirer la couverture à lui. Et c'est ça, incontestablement, la force de ces Nuggets.