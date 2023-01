"Je vous aime" : les premiers mots de Damar Hamlin, survivant d'un arrêt cardiaque en plein match

"Je vous aime les gars." Victime d'un arrêt cardiaque, lundi 2 janvier, consécutif à un terrible choc reçu à la poitrine, en plaquant un adversaire des Cincinnati Bengals, Damar Hamlin est tiré d'affaire. Le safety des Buffalo Bills voit son état de santé "progresser remarquablement". Réanimé en urgence sur le terrain et admis dans un état critique au centre hospitalier de l'Université de Cincinnati, le joueur de 24 ans peut respirer à nouveau normalement, après le retrait de son tube respiratoire.

Il "a réussi à parler en FaceTime à (sa famille), ses coéquipiers et ses entraîneurs", a indiqué sur Twitter l'équipe de National Football League (NFL). Lors de ce court échange en visio depuis son lit d'hôpital, Hamlin a adressé un message d'amour. Une grande partie de la communication avec le miraculé s'est faite par le biais de signaux et de gestes de la main - son signe "cœur" caractéristique et une flexion du biceps pour indiquer sa force, a rapporté Sean McDermott, le coach des Bills.