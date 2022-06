États-Unis : un texte contre les athlètes transgenres permet un examen des organes génitaux sur les enfants

"Une gifle au visage de notre communauté." La Chambre des représentants de l'Ohio a adopté, mercredi 1er juin, un projet de loi visant les athlètes transgenres, baptisé "Save Women's Sports Act" ("Loi sur la sauvegarde du sport féminin", en français). Ce texte, à forte consonance conservatrice et qui doit encore obtenir - sans certitude - l'approbation du Sénat d'ici à la fin de l'année, prévoit d'interdire aux filles et femmes trans de participer à des compétitions d'athlétisme à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Présentée comme favorable aux droits des femmes, la sous-section House Bill 151 acte un "processus de vérification" des parties génitales de toute personne, dès l'âge de 6 ans, "accusée" d'être transgenre.

Voté le premier jour du "mois des fiertés", le projet de loi, que s'est procuré la chaîne News 5 Cleveland, obligerait les écoles, les universités d'État et les collèges privés à désigner des équipes et des sports "unisexes" distincts pour "chaque sexe". Aucun "individu de sexe masculin" ne serait ainsi autorisé à intégrer une équipe scolaire réservée aux filles et femmes. En vertu de la mesure, si le genre d'une joueuse venait à être contesté, cette dernière devrait être en mesure de fournir "une déclaration signée d'un médecin", attestant de son sexe sur la base de trois évaluations définies par la loi : "l'anatomie reproductive interne et externe", "les niveaux de testostérone produits de manière endogène" et "une analyse de la constitution génétique".