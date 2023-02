Tom Brady, quarterback légendaire de la NFL, se retire "pour de bon"

Il avait pris la retraite plus courte de l'Histoire. Il y a un an tout pile, le 1er février 2022, Tom Brady annonçait se retirer, avant de faire volte-face le 13 mars, à peine six semaines plus tard. "Je reviens pour ma 23e saison, à Tampa Bay. Il nous reste du boulot à accomplir", avait expliqué le légendaire quarterback. Éliminé au premier tour des play-offs par les Dallas Cowboys (31-14), le 18 janvier dernier, le septuple vainqueur du Super Bowl avait laissé planer le doute sur son avenir. "Chaque chose en son temps. Là je ressens juste que c'est la fin de la saison. Je vais rentrer à la maison et passer une bonne nuit de sommeil", avait-il indiqué.

Et la nuit lui a visiblement porté conseil. Pour la deuxième fois en un an, le mythique joueur des New England Patriots, où il a passé ses plus belles années (2009-2019), a annoncé raccrocher son casque. "Je vais aller droit au but : je prends ma retraite. Pour de bon", a-t-il affirmé, mercredi 1er février, dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. "Je sais que la dernière fois, c'était une grosse affaire. Donc quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j'allais vous l'annoncer ici en premier. Cela ne sera pas long. On a le droit qu'à un seul super long message de retraite plein d'émotion, et j'ai utilisé le mien l’an dernier."