La basketteuse américaine Brittney Griner libérée par la Russie : le retour d'une championne engagée

Affirmée sur les terrains, Brittney Griner l’est également en dehors des parquets. Avant même d’être sélectionnée lors de la Draft WNBA, la basketteuse effectue son coming-out au cours d’un entretien avec le magazine Sports Illustrated, dans lequel elle révèle notamment le harcèlement subi durant sa jeunesse. "C'est dur. Être harcelée parce qu'on est différent. Le fait d'être plus grande, ma sexualité, tout", racontait-elle au magazine. Un harcèlement qui aura lieu y compris au sein de sa famille, comme elle le raconta dans son autobiographie sortie en 2014, In my skin, lorsque son père la chassa du domicile familial après avoir révélé son orientation sexuelle.

Figure de la communauté LGBT+, la native de Houston est devenue la première égérie homosexuelle de Nike, où elle pose notamment dans des vêtements appartenant aux collections masculines. Un symbole envoyé par l’athlète, se revendiquant des genres masculin et féminin : "On me disait que je devais choisir entre féminin et masculin, mais moi, j’avais en quelque sorte envie d’être les deux, parce que c’est ce que je suis", expliquait-elle à ESPN, en 2015.

Athlète issue de la communauté Afro-américaine, Brittney Griner s’était fait entendre en 2020, en demandant à la WNBA de ne plus faire jouer l'hymne national avant les matches, après les morts de George Floyd et de Breonna Taylor. Une décision qui a fait énormément de bruit et qui suivait le mouvement de contestation chez les sportifs américains, lancée par le footballeur américain, Colin Kaepernick.