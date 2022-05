Tuerie dans une école au Texas : "Quand allons-nous agir ?", l'émotion et la colère du sport américain

"Trop, c'est trop !" Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, mardi 24 mai, dans une école primaire à Uvalde, au Texas, tuant 19 enfants et deux adultes. Ce drame, l'une des pires tueries dans un établissement scolaire depuis des années, replonge les États-Unis dans un cauchemar bien trop connu. "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a lancé depuis la Maison-Blanche un Joe Biden, "écœuré et fatigué", exhortant à un sursaut pour réguler les armes à feu.

Un cri du cœur partagé par Steve Kerr, dont le père a été assassiné par des terroristes islamistes, à Beyrouth en 1984. Dans un vibrant plaidoyer, le coach des Golden State a appelé au contrôle des armes à feu. "Je ne vais pas parler de basket", a-t-il annoncé aux journalistes, juste avant le 4e match de la finale de conférence Ouest, entre les Warriors et les Mavericks, à Dallas. "Depuis que nous avons quitté la séance d'entraînement, 14 enfants ont été tués à 600 km d'ici, et un enseignant. Au cours des dix derniers jours, des personnes âgées noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo, des fidèles asiatiques ont été tués en Californie du Sud, et maintenant des enfants ont été tués à l'école", a-t-il énuméré, la gorge serrée et les yeux embués.