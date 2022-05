Salaires dans le football : un accord conclu pour l’égalité femmes-hommes aux États-Unis

À travail égal, salaire égal. Les femmes et les hommes de l’équipe nationale de foot des Etats-Unis recevront un salaire et des primes équivalentes, a annoncé mercredi la fédération américaine de football. C’est un accord historique signé entre les associations de joueurs et de joueuses de la sélection nationale qui vient de mettre fin à plusieurs années de négociation et de conflits entre la fédération et les nombreux sponsors.