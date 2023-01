États-Unis : un joueur de NFL en "état critique" après un violent choc durant un match

Un joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été hospitalisé à Cincinnati dans un "état critique" après s'être effondré en plein match de la NFL ce lundi 2 janvier, à la suite d'un violent choc, un drame qui rappelle la dangerosité du sport numéro un aux États-Unis.

Âgé de 24 ans, le joueur "a été victime d'un arrêt cardiaque après un choc durant notre match contre les Bengals. Son cœur a recommencé à battre sur le terrain et il a été transféré à l'UC Medical center pour des examens et soins. Il est actuellement sous sédatifs et dans un état critique", a écrit la franchise de l'État de New York dans un communiqué.