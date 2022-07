Euro 2022 : Lieke Martens, la nouvelle star du PSG qui veut doubler la mise avec les Pays-Bas

Désormais âgée de 29 ans, l'attaquante - qui a récemment signé au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025 - est dans la forme de sa vie. Explosive, technique et excellente dribbleuse, elle totalise 74 buts en 151 matchs avec le FC Barcelone qu'elle a rejoint en 2017. "Je suis une ailière qui aime bien repiquer vers le but. Avec le ballon, j’ai une bonne vision du jeu et de la créativité. Je peux jouer à différentes positions, comme numéro 10 ou plus reculée au milieu de terrain", a-t-elle expliqué dans une interview accordée au Parisien en juin dernier.

Elle a même remporté neuf titres nationaux et une Ligue des champions avec le club catalan. Passée par Heerenveen, Duisbourg ou encore le Standard de Liège, la fusée des Oranjes a aussi récolté de nombreuses distinctions individuelles, à l'instar du prix The Best de meilleure joueuse de la FIFA en 2017.