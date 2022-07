Euro 2022 : blessée au début de la compétition, la capitaine des Pays-Bas prend sa retraite

Dans un communiqué, en guise de lettre d'au revoir, elle s'est réjouie de l'évolution actuelle du foot féminin et du succès de l'Euro 2022, dont la finale opposera dimanche à Wembley l'Angleterre à l'Allemagne. "Personne ne s’attendait vraiment à ce que le football féminin se développe comme ça, mais c’est arrivé", s'est-elle réjouie. "Cela me rend fière et heureuse que les filles puissent maintenant dire qu’elles peuvent devenir footballeuses professionnelles", conclut-elle.