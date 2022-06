Euro 2022 : combien gagneront les Bleues en cas de victoire ?

Si les Bleues parviennent à aller au bout, les joueuses et l'encadrement toucheront 30% de cette dotation, soit environ 624.000 €. En l'occurrence, il s'agit du même mécanisme de la Fédération française de football - et de la même proportion - que celui utilisé pour leurs homologues masculins. Individuellement, elles toucheraient 24.000 euros chacune (624.000 divisés par 26, en comptant le staff). Si elles atteignent les quarts, les partenaires de Wendie Renard bénéficieront de 13.000 euros et de 16.500 euros si elles vont en demies.